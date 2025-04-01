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Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины. В частности, это будут средства на закупки для оборонной промышленности

Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон, передает RegioNews.

Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о сумме 1,6 млрд долларов. В частности, 912 миллионов долларов будут направлены через шведское Управление военного обеспечения (FMV) на закупку нового оборудования для оборонной промышленности Украины.

Кроме того, дополнительно этот пакет помощи содержит вооружение и запчасти из арсеналов вооруженных сил Швеции на 93 млн долларов. Это также пулеметы m58, боеприпасы, около 100 единиц разной техники, предназначенной для обслуживания авиабаз и выполнения других задач.

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды выделят полмиллиарда евро в помощь Украине. Известно, что средства будут направлены на производство дронов для украинской армии.