Вночі РФ запустила по Україні балістику та понад 130 ударних дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили ворожих 57 дронів, ще 45 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Також загарбники випустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Курської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. 45 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.

Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона знищила 11 ударних безпілотників на підступах до Києва.