Ночью РФ запустила по Украине баллистические ракеты и более 130 ударных дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 31 марта российская армия запустила по Украине две баллистические ракеты, а также 131 ударный БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили вражеских 57 дронов, еще 45 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ. Также захватчики выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Курской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. 45 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Донетчина, Харьковщина, Киевщина и Житомирщина.

Напомним, сегодня ночью противовоздушная оборона уничтожила 11 ударных беспилотников на подступах к Киеву.