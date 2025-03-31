Атака на столицю: протиповітряна оборона збила 11 ударних безпілотників над Києвом
Сьогодні вночі, 31 березня, російські війська масовано атакували столицю ударними дронами. ППО збила більше десятка ворожих безпілотників на підступах до Києва
Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що повітряна тривога оголошувалася двічі й тривала понад п'ять годин.
"У ніч на 31 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 49 ворожих БпЛА. 11 з них — знищені засобами ППО. 30 — покинули повітряний простір. Решта — локаційно втрачені", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, пошкоджень та постраждалих у Києві не зафіксували.
Нагадаємо, у березні авіація ЗСУ знищила більше 400 важливих цілей російської армії.
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