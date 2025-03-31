Атака на столицю: протиповітряна оборона збила 11 ударних безпілотників над Києвом

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Сьогодні вночі, 31 березня, російські війська масовано атакували столицю ударними дронами. ППО збила більше десятка ворожих безпілотників на підступах до Києва

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що повітряна тривога оголошувалася двічі й тривала понад п'ять годин.

"У ніч на 31 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 49 ворожих БпЛА. 11 з них — знищені засобами ППО. 30 — покинули повітряний простір. Решта — локаційно втрачені", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пошкоджень та постраждалих у Києві не зафіксували.

Нагадаємо, у березні авіація ЗСУ знищила більше 400 важливих цілей російської армії.