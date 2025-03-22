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Про це передає RegioNews із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити та знищити під час переміщення російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1" з боєкомплектом", – йдеться у повідомленні.

Довідка. ЗРК "Бук-М1" – російський самохідний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з повітряними цілями на малих і середніх висотах. Його орієнтовна вартість складає близько 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше на Запорізькому напрямку воїни ГУР знищили російські "Град" і ЗРК "Стріла-10".