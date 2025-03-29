За сутки ВСУ ликвидировали 1740 окупантов и сожгли 23 российских танка
За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте в Украине 1740 военных и более четырехсот единиц техники
Как передает RegioNews , об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что общие потери личного состава врага с начала полномасштабного вторжения достигли более 914 230 человек.
Кроме этого защитникам удалось уничтожить:
- танков ‒ 10478 (+23 в сутки) ед,
- боевых бронемашин ‒ 21796 (+34) ед,
- артиллерийских систем - 25451 (+64) ед,
- РСЗО – 1345 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1122 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – (+164),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42398 (+118) ед,
- специальная техника – 3787 (+0).
Напомним, бойцы ВСУ уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" с боекомплектом стоимостью 10 млн долларов.
Кроме того, Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по позициям российских оккупантов в Торецке на Донетчине.
Россияне запустили по Украине 172 БпЛА: сколько удалось сбитьВсе новости »
29 марта 2025, 09:20Массированный удар по Днепру: 4 погибших и более двух десятков раненых
29 марта 2025, 08:56В Сумской области активизировались российские ДРГ
28 марта 2025, 20:45
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
Россияне запустили по Украине 172 БпЛА: сколько удалось сбить
29 марта 2025, 09:20Россия держит в Черном море два носителя "Калибров"
29 марта 2025, 09:08Массированный удар по Днепру: 4 погибших и более двух десятков раненых
29 марта 2025, 08:56В Ужгороде оштрафовали McDonald's из-за таблички
29 марта 2025, 02:40Связал руки, ударил ножом и обворовал: в Черкасской области судили мужчину, который напал на знакомую
29 марта 2025, 02:20Из-за торговых войн Трампа США могут остаться без туалетной бумаги - СМИ
29 марта 2025, 01:45Харьковчанка стала жертвой аферы: доверилась псевдо-работнику банка
29 марта 2025, 01:20"Черные лесорубы" на Волыни вырубили деревьев более чем на 6 миллионов
29 марта 2025, 00:55В Ивано-Франковске загорелся жилой дом
29 марта 2025, 00:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны