Россия держит в Черном море два носителя "Калибров"
По состоянию на утро 29 марта российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря два корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до 8 ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Напомним, воины ГУР показали, как выбивают российскую ПВО и логистику оккупантов в Крыму.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.
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