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В ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных
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28 марта 2025, 16:09

В ТЦК и военных учебных центрах будут работать юристы, психологи и волонтеры, чтобы поддерживать мобилизованных

28 марта 2025, 16:09
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фото: иллюстративное
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В Украине начинается экспериментальный проект, предусматривающий участие гражданских психологов, юристов и волонтеров в работе территориальных центров комплектования (ТЦК) и военных учебных центров

Как передает RegioNews, об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Цель проекта – поддержка мобилизованных на начальном этапе службы. Об этом сообщила Уполномоченная Президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.

Соответствующее решение было принято после анализа ситуации с самовольным уходом из воинских частей. Оказалось, что больше таких случаев происходит в первую неделю после мобилизации - еще до распределения новобранцев в боевые подразделения.

Новобранцев будут консультировать гражданские юристы, объясняющие законодательные аспекты службы. Также будут работать психологи, помогающие адаптироваться к условиям армии.

Ранее полиция оцепила Голосеевский ТЦК в Киеве.

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