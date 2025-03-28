НБУ вводить нові правила переказів із картки на картку: що зміниться

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Національний банк запроваджує нові правила для карткових переказів, що значно ускладнить дії шахраїв і зробить операції безпечнішими

Про це повідомили в пресслужбі НБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що під час переказу грошей, можна буде бачити ім'я та номер рахунку отримувача, незалежно від того, у якому банку відкрито рахунок.

У НБУ наголошують, що раніше така інформація не фіксувалась, тому люди нерідко ставали жертвами шахрайства, надсилаючи гроші незнайомцям. Тепер ситуація зміниться — ввести в оману стане значно складніше.

Водночас, попри нові заходи безпеки, українцям радять залишатися уважними та обережними, особливо під час переказів малознайомим особам. Варто завжди зважено підходити до фінансових операцій і обирати безпечні способи розрахунку, щоби уникнути шахрайських схем.

Нові правила випуску та обслуговування банківських карток запрацюють із 1-го жовтня 2025-го року.

Нагадаємо, з 1 лютого в банках України діють нові ліміти на грошові перекази для платежів за реквізитами IBAN. Місячний ліміт складе 150 тисяч гривень.