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17 березня 2025, 10:52

Шахраї ошукали двох прикарпатців на понад 240 тисяч гривень

17 березня 2025, 10:52
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фото: з відкритих джерел
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Прикарпатські поліцейські попереджають про нову хвилю онлайн-афер

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що 32-річний чоловік натрапив у соціальній мережі на оголошення про можливість заробити онлайн. За перегляд відео в TikTok "роботодавець" обіцяв чималий заробіток. Потерпілий погодився на таку роботу.

Спочатку зловмисники дійсно виплатили невеликі суми, що створило ілюзію реального прибутку. Але згодом, щоби отримати повну виплату, "роботодавець" попросив чоловіка інвестувати власні кошти. Відтак мешканець Прикарпаття перевів шахраям майже 127 тисяч гривень. Після цього аферисти просто зникли.

Ще однією жертвою інтернет-аферистів стала 38-річна мешканка Тлумацької територіальної громади.

Як встановили поліцейські, потерпіла натрапила на оголошення про нібито вигідний спосіб заробітку через Telegram. Жінка перейшла за посиланням і залишила заявку. Згодом з нею зв'язався невідомий, який запропонував отримувати стабільний прибуток, виконуючи прості завдання: ставити вподобайки на різних сайтах і переглядати відео. За кожну виконану дію обіцяли грошову винагороду. Потерпіла погодилася і протягом деякого часу виконувала вказану роботу, отримуючи незначні суми.

Пізніше той самий "менеджер" запропонував ще більший заробіток, але за умови, що вона повинна буде інвестувати свої власні кошти. Жінці пообіцяли повернення вкладу з відсотками. Вірячи обіцянкам, заявниця почала перераховувати свої заощадження на вказані банківські картки, сподіваючись на швидкий прибуток.У результаті прикарпатка втратила майже 116 тисяч гривень.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею шахрайство.

Працівники поліції закликають громадян не довіряти сумнівним пропозиціям про "легкий" прибуток у соціальних мережах. Вони радять українцям надавати перевагу вакансіям із офіційним працевлаштуванням і не переходити за сумнівними посиланнями.

Нагадаємо, в Чернівцях ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання грошей.

Раніше повідомлялося, що поліція викрила 40-річного киянина, який займався онлайн-шахрайством. Виявилось, що це арештант одного зі столичних СІЗО.

Прикарпаття поліція шахрайство шахраї заробіток в інтернеті банківська картка
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