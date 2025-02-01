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01 лютого 2025, 11:14

В Україні запровадили нові ліміти на грошові перекази

01 лютого 2025, 11:14
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фото: getty images
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З 1 лютого в банках України починають діяти нові ліміти на грошові перекази для платежів за реквізитами IBAN. Місячний ліміт складе 150 тисяч гривень

Відповідний меморандум підписали найбільші банки України, передає RegioNews.

Зазначається, нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів.

Фінустанови класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: "високий", "середній" і "низький". Для кожної з них передбачено окремі обмеження. Зокрема:

  • клієнти "високої" групи ризику матимуть ліміт у 50 тис. гривень на місяць;
  • клієнти "середньої" та "низької" груп ризику - ліміт у 150 тис. гривень на місяць (а з 1 червня - 100 тис. гривень).

При цьому для визначення ступеня "ризиковості" кожен банк застосовуватиме власні критерії - як під час відкриття рахунку, так і в процесі подальшого обслуговування клієнта.

Якщо ж комусь із клієнтів потрібно буде здійснити грошовий переказ понад встановлений на місяць ліміт, йому доведеться надати документальне підтвердження своїх доходів.

Нагадаємо, в Україні з'явиться перший поштовий банк. В уряді наголосили, що це дозволить користуватися банківськими послугами тим українцям, які мешкають у місцях, де не розвинена мережа банківських філій.

банки ліміти грошові перекази реквізити
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