НБУ вводит новые правила переводов с карты на карту: что изменится

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Национальный банк вводит новые правила для карточных переводов, что значительно усложнит действия мошенников и сделает операции более безопасными

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что при переводе денег можно будет видеть имя и номер счета получателя, независимо от того, в каком банке открыт счет.

В НБУ отмечают, что раньше такая информация не фиксировалась, поэтому люди нередко становились жертвами мошенничества, присылая деньги незнакомцам. Теперь ситуация изменится — ввести в заблуждение станет гораздо сложнее.

В то же время, несмотря на новые меры безопасности, украинцам советуют оставаться внимательными и осторожными, особенно при переводе малознакомым лицам. Следует всегда взвешенно подходить к финансовым операциям и выбирать безопасные способы расчета во избежание мошеннических схем.

Новые правила выпуска и обслуживания банковских карт заработают с 1 октября 2025 года.

Напомним, с 1 февраля в банках Украины действуют новые лимиты на денежные переводы для платежей по реквизитам IBAN. Месячный лимит составит 150 тысяч гривен.