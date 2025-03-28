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28 березня 2025, 09:10

Влада повідомила подробиці дронової атаки на Київ

28 березня 2025, 09:10
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фото: КМВА
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У п'ятницю вночі, 28 березня, російські окупаційні війська атакували столицю України ударними дронами. ППО збила ворожі безпілотники на підступах до Києва

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що повітряна тривога оголошувалася два рази й тривала близько 45 хвилин.

"У ніч на 28 березня в околицях столиці було зафіксовано 9 ворожих БпЛА. 6 з них — знищені засобами ППО. Решта — локаційно втрачені, або покинули повітряний простір", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пошкоджень та постраждалих у Києві не зафіксовано.

Нагадаємо, вночі на Сумщині зенітники збили 10 російських "шахедів".

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