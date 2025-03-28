Влада повідомила подробиці дронової атаки на Київ
У п'ятницю вночі, 28 березня, російські окупаційні війська атакували столицю України ударними дронами. ППО збила ворожі безпілотники на підступах до Києва
Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що повітряна тривога оголошувалася два рази й тривала близько 45 хвилин.
"У ніч на 28 березня в околицях столиці було зафіксовано 9 ворожих БпЛА. 6 з них — знищені засобами ППО. Решта — локаційно втрачені, або покинули повітряний простір", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, пошкоджень та постраждалих у Києві не зафіксовано.
Нагадаємо, вночі на Сумщині зенітники збили 10 російських "шахедів".
Війська РФ атакували Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ: є руйнуванняВсі новини »
28 березня 2025, 08:55Росіяни вбили 3 та поранили 12 мешканців Херсонщини
28 березня 2025, 07:55Залп до 4 ракет: окупанти тримають поблизу Криму носій "Калібрів"
28 березня 2025, 07:15
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
Вночі ППО збила майже 90 російських "шахедів" і БпЛА-імітаторів
28 березня 2025, 10:00Росіяни завдали удару по Одещині: постраждала людина
28 березня 2025, 09:36Війська РФ атакували Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ: є руйнування
28 березня 2025, 08:55Дипломатичного вирішення питання Запорізької АЕС не буде знайдено
28 березня 2025, 08:20Росіяни вбили 3 та поранили 12 мешканців Херсонщини
28 березня 2025, 07:55Окупанти понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
28 березня 2025, 07:45На Сумщині зенітники збили 10 російських "шахедів"
28 березня 2025, 07:25Залп до 4 ракет: окупанти тримають поблизу Криму носій "Калібрів"
28 березня 2025, 07:15Воїни ГУР показали, як вибивають російську ППО та логістику окупантів у Криму
28 березня 2025, 07:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі блоги »