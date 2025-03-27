Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах

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Некоторые военные недовольны тем, что в стране остаются мужчины, которые по закону должны защищать страну, но не избегают этого

Одним из таких военных является начштаба 3 ОШБр Ролло, сообщает RegioNews со ссылкой на expert.in.ua.

По его мнению, в Украине граждане, не защищающие свою страну, должны быть ограничены правами.

"Мне хотелось бы, чтобы у "уклонистов" были ограничены гражданские права", - заявил военный.

Напомним, чиновника КГГА разоблачили на схеме по уклонению от мобилизации.