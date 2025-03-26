Громады получат гранты на десятки тысяч долларов для предоставления соцуслуг: нардеп Елена Шуляк раскрыла подробности

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Ряд украинских громад получат гранты для того, чтобы обеспечить социальными услугами те семьи, которые воспитывают детей с нарушениями развития и инвалидностью, а также для создания детских домов семейного типа (ДДСТ) – больших приемных семей, где воспитываются 5-10 детей.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" и народный депутат Елена Шуляк.

"Несмотря на все вызовы войны, государство продолжает поддерживать всех украинцев, которые в этом нуждаются. Для всей команды власти, в том числе и партии "Слуга Народа", укрепление системы социальной защиты всегда было в фокусе внимания. И в этом направлении нам помогают международные партнеры. Такие проекты способствуют укреплению институциональных возможностей", – отмечает Елена Шуляк.

По информации партии "Слуга Народа", гранты будут выделять, в частности, на следующие услуги:

дневной уход за детьми с инвалидностью (для детей с инвалидностью группы А);

сопровождение во время инклюзивного обучения;

временный отдых для родителей или лиц, их заменяющих, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью;

социальное сопровождение семей с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

жилье для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте от 16 до 23 лет, состоящих на квартирном учете и/или социальном квартирном учете.

Размер гранта – $60 тыс., а общая сумма финансирования – свыше $6 млн. Средства будут предоставляться в рамках сотрудничества Министерства социальной политики, Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. В партии "Слуга Народа" отметили, что государство получило уже более 150 заявок от громад из ряда пилотных регионов.

Напомним, ранее в партии "Слуга Народа" сообщали, что в этом году государство выделяет 833 млн грн на покупку жилья для более чем 120 детских домов семейного типа. В первую очередь жилье приобретут для тех семей, для которых не успели купить дома в конце прошлого года, когда после атаки на государственные реестры сделки купли-продажи временно остановились; для тех семей, которые планируют создать ДДСТ в 2025 году; тех, кто стал вынужденными переселенцами, и тех семей, которые возвращаются из эвакуации и хотят снова строить жизнь в Украине.