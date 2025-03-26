Кибератака на "Укрзализныцу": когда заработают онлайн-сервисы

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Возобновление онлайн-сервисов АО "Укрзализныця" после масштабной кибератаки продолжается. В компании надеются завершить этот процесс уже в ближайшее время

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

"Статус на 8:00. Продолжаем возобновлять онлайн-сервисы после кибератаки. Рассчитываем выйти на финишную прямую по возобновлению ресурсов уже в ближайшее время", – говорится в сообщении.

В настоящее время кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме. Через кассы продаются билеты на ближайшие даты – 26 и 27 марта.

"Рекомендуем пассажирам по возможности приходить за билетами не в пиковые часы. Лучшее время для покупки билетов с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30", - отметили в компании

Напомним, 23 марта из-за технического сбоя в IT-системе "Укрзализныци" перестали работать онлайн-сервисы: продаж билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

Позже в компании рассказали, как украинцам купить и вернуть билет.