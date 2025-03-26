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26 березня 2025, 05:00

Нацбанк ввів у обіг нову памʼятну монету: фото

26 березня 2025, 05:00
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фото: НБУ
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Національний банк України ввів у обіг нову пам’ятну монету "Національна гвардія України" номіналом 10 гривень. Вона вшановує внесок нацгвардійців у захист суверенітету, територіальної цілісності, громадського порядку та безпеки України

Про це інформує Regionews із посиланням на пресслужбу НБУ.

Обігова пам’ятна монета "Національна гвардія України” виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту, розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі монети по колу розміщено написи, які відображають фундаментальні цінності, – ЧЕСТЬ, МУЖНІСТЬ, ЗАКОН (угорі) і НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ (внизу).

Головним елементом композиції є зображення беретного знака Національної гвардії України, основою якого є прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями.

У центрі хреста, у восьмиграннику, зображено малий Державний Герб України. На задньому плані монети розміщено символічний щит, який є втіленням захисту та безпеки.

Тираж нової монети – 10 млн штук.

Нагадаємо, раніше Нацбанк випустив пам'ятну монету "Тримаймо стрій!", присвячену третій річниці вторгнення РФ.

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