Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету: фото

фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Национальная гвардия Украины" номиналом в 10 гривен. Она отмечает вклад нацгвардейцев в защиту суверенитета, территориальной целостности, общественного порядка и безопасности Украины

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Оборотная памятная монета "Национальная гвардия Украины" изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс монеты – идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

На реверсе монеты по кругу размещены надписи, отражающие фундаментальные ценности – ЧЕСТЬ, МУЖЕСТВО, ЗАКОН (вверху) и НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ УКРАИНЫ (внизу).

Главным элементом композиции есть изображение беретного знака Национальной гвардии Украины, основой которого является прямой равносторонний крест с расхожими концами.

В центре креста, в восьмиграннике, изображен малый Государственный Герб Украины. На заднем плане монеты расположен символический щит, являющийся воплощением защиты и безопасности.

Тираж новой монеты – 10 млн штук.

Напомним, ранее Нацбанк выпустил памятную монету "Держим строй!", посвященную третьей годовщине вторжения РФ.