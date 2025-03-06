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06 березня 2025, 21:10

Нацбанк знову підвищив облікову ставку

06 березня 2025, 21:10
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фото: 24 Канал
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Правління Національного банку України ухвалило рішення з 7 березня підвищити облікову ставку на 1%, до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики

Про це повідомила пресслужба НБУ, передає RegioNews.

"Попередні кроки з посилення процентної політики зупинили тенденцію до зниження ставок за гривневими депозитами, а ставки за ОВДП у гривні досить активно відреагували на підвищення облікової ставки. Це підтримало попит на гривневі інструменти. Водночас для розвороту інфляційного тренду додаткове посилення монетарних умов є необхідним", – йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначили, що в умовах збереження стійкості валютного ринку підвищення ставки дасть змогу й надалі підтримувати попит на гривневі інструменти для заощаджень, зберегти контрольованість інфляційних очікувань та обмежити відповідно тиск на ціни.

Очікується, що в найближчі місяці інфляція зростатиме, але має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі завдяки заходам НБУ та поступовому вичерпанню впливу тимчасових рушіїв інфляції.

Також для посилення привабливості заощаджень у гривні НБУ вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики. Вони сприятимуть зростанню ставок за гривневими депозитами та ОВДП, відповідно й збільшенню попиту на такі інструменти. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів.

Нагадаємо, раніше Нацбанк вирішив підвищити облікову ставку через прискорення інфляції.

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