В Україні презентували нові 5 гривень: як вони виглядають

Фото: nbu.gov.ua

Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Вона присвячена бойовій броньованій машині БТР-4Е "Буцефал", яку також називають "Український бавовна"

Про це інформує Regionews з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що цей бронетранспортер активно використовується силами оборони України у військових операціях.

"Цього року ми започаткували в нумізматиці новий тематичний напрямок, який присвятили українській зброї та її творцям. 27 листопада 2024 року вводимо в обіг пам'ятну монету із цієї серії – "Український бавовна. "БТР-4Е "Буцефал", – зазначили у пресслужбі регулятора.

На лицьовому боці (аверсі) зображено стилізованого коня, створеного із броньованих пластин. Цей образ є символом сили, волі та хоробрості, а також має паралель із легендарним Буцефалом Олександра Македонського.

На зворотному боці (реверсі) представлений бронетранспортер БТР-4Е під час ведення вогню з бойового модуля. Напис "БТР-4" виконаний у вигляді зварених пластин, що формують літери та цифру.

Монета виготовлена з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку) і має номінал 5 гривень. Її тираж – до 75 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Де придбати

Продаж пам’ятної монети розпочнеться 11 грудня 2024 року в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб’юторів, серед яких:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

До 6 грудня українці мають змогу здавати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, які вийшли з обігу. Зібрані кошти підуть на допомогу постраждалим від війни військовим і цивільним. Монети можна передати у відділеннях ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБу. Уточнити перелік філій, які беруть участь у зборі, можна безпосередньо у банках.

Раніше повідомлялося, що в Україну намагалися ввезти банківські срібні монети на понад мільйон гривень.