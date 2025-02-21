У Києві на виставці вперше показали українську ракету "Трембіта"

фото: Telegram/Михайло Федоров

Нову українську ракету "Трембіта" вперше показали на форумі оборонних інновацій у Києві

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

Це крилата ракета, яка летить зі швидкістю до 400 км/год. Бойова частина ракети важить 20 кілограмів.

"Дістає стратегічні цілі противника. Дістане і до Москви", - кажуть розробники.

Менша версія "Трембіти" призначена для використання у ролі фальш-цілі. Однак компанія вже працює над розробкою бойової кодифікації цього варіанту ракети.

21 лютого у Києві провели найбільший форум оборонних інновацій за всю історію України. На виставці Defense Tech Innovations Forum продемонстрували сотні різних технологій - від БпЛА до ракет.

Нагадаємо, проєкт "Трембіта" виник як відповідь на обмеження, з яким стикнулася Україна щодо використання іноземних ракет великої дальності.

Раніше голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк розповіла, що цього року Україна планує виготовити щонайменше 30 тис. далекобійних безпілотників та 3 тис. крилатих ракет і ракетних дронів.

Детальніше про те, які ракети-дрони виготовляє Україна читайте за посиланням.