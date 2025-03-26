Задает новый стандарт ведения войны: Федоров показал секретный украинский дрон "Катран"
Украинские разработчики создали универсального дрона, оснащенного торпедами, миниганом, пулеметом и ПЗРК
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.
Секретный беспилотный комплекс преодолевает расстояния более 1000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции.
"Катран" - высокотехнологичная разработка от украинской военной компании Military Armored Company HUB. Информация о миссии с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море. Дрон многофункциональный - эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для "Катрана" не требуется отдельный РЭБ, поскольку он имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек.
"Это супертехнология, задающая новый стандарт ведения войны", - добавил Михаил Федоров.
Напомним, ранее новую украинскую ракету "Трембита" впервые показали на форуме оборонных инноваций в Киеве.