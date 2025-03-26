Задает новый стандарт ведения войны: Федоров показал секретный украинский дрон "Катран"

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

Секретный беспилотный комплекс преодолевает расстояния более 1000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции.

"Катран" - высокотехнологичная разработка от украинской военной компании Military Armored Company HUB. Информация о миссии с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море. Дрон многофункциональный - эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для "Катрана" не требуется отдельный РЭБ, поскольку он имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек.

"Это супертехнология, задающая новый стандарт ведения войны", - добавил Михаил Федоров.

Напомним, ранее новую украинскую ракету "Трембита" впервые показали на форуме оборонных инноваций в Киеве.