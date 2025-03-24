З'явилося відео моменту вибуху в будівлі поліції на Одещині
У місті Біляївка Одеського району Одеської області ввечері в неділю, 23 березня 2025 року, стався терористичний акт на території місцевого відділку поліції. Відео з будівлі опублікували у мережі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-групу Х*** Одеса.
Як повідомили правоохоронці, вибух пролунав приблизно о 18:00 після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом. У ньому, ймовірно, могла бути вибухівка.
Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Троє поліцейських отримали поранення.
Нагадаємо, в Одесі агентка ФСБ готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ.
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