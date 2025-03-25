Укрзализныця добавила вагоны на популярные рейсы из Киева
"Укрзализныця" анализирует спрос пассажиров на поездки в условиях обновления систем после российской кибератаки. Перевозчик оперативно включает дополнительные вагоны в ряд поездов, отправляемых из Киева сегодня, 25 марта
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.
Дополнительными вагонами пополнят следующие поезда:
- №7/8 Киев – Черновцы, отправляется из Киева в 20:13, прибывает в Черновцы в 7:59; обратно из Черновцов отправляется в 19:12 и прибывает в Киев в 7:02.
- №27/28 Киев – Чоп, отправляется из Киева в 19:57 и прибывает в Чоп в 7:50. В обратном направлении, из Чопа, поезд отправляется в 22:38 и прибывает в Киев в 10:01.
- №29/30 Киев – Ужгород, отправляется из Киева в 19:26, прибывает в Ужгород в 7:38. Обратно из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:55, в Киев прибывает в 7:10.
- №81/82 Киев – Ужгород, будет отправляться из Киева в 18:30, прибывать в Ужгород в 11:20. Обратно из Ужгорода поезд будет отправляться в 16:12, в Киев будет прибывать в 9:04.
- №137/138 Киев – Ивано-Франковск, будет отправляться из Киева в 23:00, прибывать в Ивано-Франковск в 9:51. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:50, в Киев будет притевать в 9:18.
"Продажа билетов на все рейсы открыта в кассах Укрзализныци", — говорится в сообщении.
Напомним, на выходных онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной таргетированной кибератаке. Восстановление всех сервисов продолжается и сейчас.
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