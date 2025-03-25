Укрзализныця добавила вагоны на популярные рейсы из Киева

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

Дополнительными вагонами пополнят следующие поезда:

№7/8 Киев – Черновцы, отправляется из Киева в 20:13, прибывает в Черновцы в 7:59; обратно из Черновцов отправляется в 19:12 и прибывает в Киев в 7:02.

№27/28 Киев – Чоп, отправляется из Киева в 19:57 и прибывает в Чоп в 7:50. В обратном направлении, из Чопа, поезд отправляется в 22:38 и прибывает в Киев в 10:01.

№29/30 Киев – Ужгород, отправляется из Киева в 19:26, прибывает в Ужгород в 7:38. Обратно из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:55, в Киев прибывает в 7:10.

№81/82 Киев – Ужгород, будет отправляться из Киева в 18:30, прибывать в Ужгород в 11:20. Обратно из Ужгорода поезд будет отправляться в 16:12, в Киев будет прибывать в 9:04.