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25 березня 2025, 13:20

Найбільший лоукостер Європи хоче відновити польоти в Україні

25 березня 2025, 13:20
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фото: wikipedia.org
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Авіакомпанія Ryanair розробила п’ятирічний план щодо відновлення польотів в Україні, але аеропорти, до яких зверталися представники лоукостера, поки що ігнорують таку пропозицію

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання" від аналітичного центру We Build Ukraine.

Зі слів топменеджера, компанія підготувала амбітний план відновлення авіаційного сполучення в Україні щойно повітряний простір країни стане безпечним для польотів.

Майкл О’Лірі зазначив, що протягом першого року після відкриття неба в Україні літаки компанії зможуть перевезти до 5 мільйонів пасажирів. Згодом цей показник може зрости до 10 мільйонів пасажирів за 5 років.

Він стверджує, що його авіакомпанія подала п’ятирічний план зростання аеропортам у Борисполі та Львові, але поки що їхнє керівництво мовчить.

У компанії зазначають, що у них є літаки у 90 аеропортах Європи і частину з них можна переправити до Києва та Львова.

"Ми плануємо розпочати польоти до Києва та Львова, але через відсутність домовленості з аеропортами ми забезпечимо 1 мільйон пасажирів у перший рік", - зауважив О’Лірі.

Раніше Майкл О'Лірі в інтерв'ю The Telegraph повідомив, що на відновлення польотів в Україну знадобиться від 4 до 6 тижнів. Зокрема Ryanair планує відкрити 24 маршрути з Києва та Львова. При цьому О'Лірі зазначив, що в Одесу і Херсон компанія поки що не планує літати.

Водночас заступник голови Офісу президента України Віктор Микита в інтерв’ю Forbes пообіцяв зробити все можливе, аби запустити роботу аеропорту в Ужгороді, але це потрібно узгодити із військовим керівництвом.

На думку авіаційного експерта Валерія Романенка, про можливість відновлення польотів цивільної авіації, дійсно заявляли представники страхових компаній, але таке відновлення можливе лише за умови повної безпеки у небі. Експерт вважає, що наразі Україна не може захистити свої аеропорти так, щоб повітряний рух був безпечний, а також повністю гарантувати безпеку пасажирів під час посадки або висадки з літаків.

Нагадаємо, Ryanair — це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії, з головним офісом у Дублін. Вона є найбільшою частиною сімейства авіакомпаній RyanAir Holdings і має дочірні авіакомпанії RyanAir UK, Buzz, Lauda Europe і Malta Air. У компанії працюють понад 27 тисяч осіб, а її річний оборот становить понад 10 мільярдів євро (2022).

Як повідомлялось, авіакомпанія "Нової пошти" отримала дозвіл на польоти з Києва та Львова: коли запрацюють перевезення.

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