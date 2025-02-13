Аеропорт "Бориспіль" готується до відновлення перельотів: відбулися переговори з Wizz Air

фото: facebook.com/@airportboryspil

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Як зазначається у повідомленні, що з 11 по 13 лютого делегація аеропорту "Бориспіль" провела зустріч високого рівня та переговори з європейським лоукостером Wizz Air в їх штаб-квартирі в Будапешті.

Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту "Бориспіль" після відкриття повітряного простору.

Гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський назвав ці переговори "ще одним необхідним етапом, який наближає нас до перезапуску польотів".

Wizz Air публічно ці переговори не коментував.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року в Україні закрили повітряний простір України для цивільних літаків через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Після закриття повітряного простору України керівники цивільних аеропортів, навіть частково зруйнованих, продовжують отримувати чималі зарплати. У деяких випадках йдеться про мільйони гривень.

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