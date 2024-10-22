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22 жовтня 2024, 18:58

Авіакомпанія "Нової пошти" отримала дозвіл на польоти з Києва та Львова: коли запрацюють перевезення

22 жовтня 2024, 18:58
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фото: avianews.com
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Державна авіаційна служба України 21 жовтня дозволила авіакомпанії Supernova, яка разом з "Новою поштою" входить до складу групи Nova, польоти коридорами "Львів — Прага — Львів" та "Київ — Прага — Львів". Однак це рішення не означає здійснення перельотів уже зараз

Відповідний наказ опублікований на сайті Державіаслужби, передає RegioNews.

Як пояснили у пресслужбі "Нової пошти", дозвіл від держави — технічний. Ця процедура потрібна, щоб мати дозвіл літати Україною, щойно відкриють повітряний простір, пише "Суспільне".

"Аби мати змогу літати одразу після відкриття повітряного простору України, потрібно отримати комерційний дозвіл на це. Отримання цього дозволу і означає, що ми зможемо літати вказаними маршрутами, як тільки це стане процедурно можливим — тобто коли повітряний простір буде відкрито", — зазначили у компанії.

Також 22 жовтня "Нова пошта" повідомила, що Supernova відтепер має дозвіл на чартерні рейси всередині Європейського Союзу. Відповідний документ затвердило Агентство з авіаційної безпеки ЄС. Такий дозвіл необхідний для неєвропейських авіакомпаній. Так Supernova зможе здійснювати комерційні рейси в небі Євросоюзу, фінальна підготовка до яких ще триває.

Авіакомпанія заснована у 2021 році, а у травні 2023 року Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом "Рига – Жешув – Рига". А 18 вересня цього року Supernova виконала перший рейс на власному літаку Boeing 737-800SF під прапором України.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року "Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію. Станом на сьогодні про відкриття неба України для цивільних польотів не ідеться.

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