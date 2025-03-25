Крупнейший лоукостер Европы хочет возобновить полеты в Украине

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Авиакомпания Ryanair разработала пятилетний план по возобновлению полетов в Украине, но аэропорты, к которым обращались представители лоукостера, пока игнорируют такое предложение

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири во время конференции "Логистика как драйвер экономического роста" от аналитического центра We Build Ukraine.

По словам топменеджера, компания подготовила амбициозный план возобновления авиационного сообщения в Украине, как только воздушное пространство страны станет безопасным для полетов.

Майкл О'Лири отметил, что в течение первого года после открытия неба на Украине самолеты компании смогут перевезти до 5 миллионов пассажиров. Впоследствии этот показатель может возрасти до 10 миллионов пассажиров за 5 лет.

Он утверждает, что его авиакомпания представила пятилетний план роста аэропортам в Борисполе и Львове, но пока их руководство молчит.

В компании отмечают, что у них есть самолеты в 90 аэропортах Европы и часть из них можно переправить в Киев и Львов.

"Мы планируем начать полеты в Киев и Львов, но из-за отсутствия договоренности с аэропортами мы обеспечим 1 миллион пассажиров в первый год", - отметил О'Лири.

Ранее Майкл О'Лири в интервью The Telegraph сообщил, что на возобновление полетов в Украину понадобится от 4 до 6 недель. В частности, Ryanair планирует открыть 24 маршрута из Киева и Львова. При этом О'Лири отметил, что в Одессу и Херсоне компания пока не планирует летать.

В то же время, заместитель главы Офиса президента Украины Виктор Никита в интервью Forbes пообещал сделать все возможное, чтобы запустить работу аэропорта в Ужгороде, но это нужно согласовать с военным руководством.

По мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, о возможности возобновления полетов гражданской авиации действительно заявляли представители страховых компаний, но такое возобновление возможно только при полной безопасности в небе. Эксперт считает, что в настоящее время Украина не может защитить свои аэропорты так, чтобы воздушное движение было безопасно, а также полностью обеспечить безопасность пассажиров при посадке или высадке из самолетов.

Напомним, Ryanair – это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии, с головным офисом в Дублин. Она является самой большой частью семейства авиакомпаний RyanAir Holdings и имеет дочерние авиакомпании RyanAir UK, Buzz, Lauda Europe и Malta Air. В компании работают более 27 тысяч человек, а ее годовой оборот составляет более 10 миллиардов евро (2022 год).

Как сообщалось, авиакомпания "Новой почты" получила разрешение на полеты из Киева и Львова: когда заработают перевозки.