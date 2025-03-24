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24 березня 2025, 21:00

Удар по центру Сум: майже 90 постраждалих, серед них діти - Зеленський

24 березня 2025, 21:00
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Фото: YouTube
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Президент України прокоментував трагедію в Сумах. За його словами, постраждалих стало більше

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму традиційному зверненні, передає RegioNews.

За словами президента України, в Сумах зараз продовжується рятувальна операція. Він повідомив, що станом на зараз відомо про майже 90 постраждалих людей, серед яких 17 дітей. В епіцентрі - школа, житлові будинки. На щастя, діти в момент атаки були в укритті.

"Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто рятує життя українців. Кожен такий день, усі ночі з російськими ракетами й дронами проти нашої країни, кожна доба війни – це втрати, це біль, це руйнування, яких Україна ніколи не хотіла. Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати – саме їх треба змушувати до миру, саме на них треба тиснути, щоб була безпека", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по Сумах 24 березня. Правоохоронці повідомляли, що вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. Зокрема, спалахнули пожежі, зазнали руйнувань будівлі (серед них - школа).

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