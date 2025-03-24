Росіяни атакували селище у Сумській області, є поранені
Російські військовій скинули з дрона вибухівку на селище Шалигине Шосткинського району Сумської області
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура у Телеграмі, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, 24 березня 2025 року близько 13 год. російські загарбники скинули з безпілотника вибухівку на одну з вулиць у селищі Шалигине Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога отримали поранення місцеві жителі - 27-річний чоловік та його 46-річна мати. Їх госпіталізували.
Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, у понеділок, 24 березня росіяни вдарили по центру Сум.
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