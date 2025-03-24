Росіяни атакували селище у Сумській області, є поранені

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Російські військовій скинули з дрона вибухівку на селище Шалигине Шосткинського району Сумської області

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура у Телеграмі, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 24 березня 2025 року близько 13 год. російські загарбники скинули з безпілотника вибухівку на одну з вулиць у селищі Шалигине Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога отримали поранення місцеві жителі - 27-річний чоловік та його 46-річна мати. Їх госпіталізували.

Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у понеділок, 24 березня росіяни вдарили по центру Сум.