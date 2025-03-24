Удар росіян по Сумах: кількість постраждалих збільшилась
У Сумах спецслужби продовжують працювати на місці атаки. Повідомляється, що серед постраждалих вже 14 дітей
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару по Сумах поранено 65 людей. Серед них - 14 дітей. Зараз всім надають медичну допомогу.
"Вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. У деяких квартирах спалахнули пожежі. Також серйозних пошкоджень зазнала місцева школа. Остаточні масштаби руйнувань наразі встановлюються", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, що росіяни атакували Суми вдень 24 березня. Повідомлялось про пошкодження житлового сектора та інфраструктурних об'єктів міста. Зокрема, йдеться про лікарню та дитячі заклади.