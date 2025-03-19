12:53  19 березня
Львів'янка "купила" дитину для сина, щоб його не мобілізували
07:10  19 березня
Шпигунство на оборонному заводі: на Кіровоградщині "кріт" ФСБ отримав 15 років тюрми
10:25  19 березня
На Полтавщині чоловік вистрілив із пістолета в працівника ТЦК
UA | RU
UA | RU
19 березня 2025, 14:40

Військова допомога від Німеччини: Україна отримає 3 млрд євро

19 березня 2025, 14:40
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уряд Німеччини погодився виділити Україні цього року додатково 3 млрд євро на військову допомогу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, канцлер Олаф Шольц, який готується скласти свої повноваження, раніше наполягав на тому, щоб пом'якшення правил запозичень стало ключовою передумовою для надання додаткової підтримки Україні.

Міністр фінансів Йорг Кукіс повідомив бюджетний комітет парламенту, що всі необхідні умови для схвалення нових фінансових зобов'зань виконано.

Згідно з офіційним листом, міністерство погодилося виділити додаткові кошти в розмірі 2,547 мільярда євро цього року. З урахуванням інших джерел, серед яких компенсація з Європейського фонду миру, загальний внесок Німеччини сягне 3 мільярдів євро.

На період із 2026 по 2029 рік Йорг Кукіс планує спрямувати 8,252 мільярда євро на військову допомогу Україні.

Очікується, що бюджетний комітет затвердить виділення цих коштів 20 березня за умови, що верхня палата, Бундесрат, схвалить відповідну конституційну реформу.

Сьогодні 18 березня Бундестаг ухвалив важливі зміни до правил формування бюджету Німеччини. Вони спрямовані на збільшення військових витрат і стимулювання економічного зростання країни.

Нагадаємо, Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить близько 200 млн євро.

Читайте також: Сильна армія та оборонні альянси: що стане гарантією безпеки України

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Німеччина військова допомога бюджет гроші підтримка Олаф Шольц
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
У Львові зіткнулися авто та міський автобус: постраждала жінка
19 березня 2025, 15:12
У Харкові чоловік підпалив автомобіль через неправильне паркування
19 березня 2025, 15:05
Україна може лишитися без ліків проти ВІЛ: в чому причина
19 березня 2025, 15:01
Українці відтепер можуть подати через "Дію" шість нових типів заяв до Міжнародного реєстру збитків
19 березня 2025, 14:45
На Запоріжжі внаслідок обстрілів є пошкодження на сільгосппідприємстві
19 березня 2025, 14:20
Медсестру з Херсона засудили на 15 років за співпрацю з ворогом
19 березня 2025, 13:59
Гонитва зі стріляниною: у Києві кредитори напали на іноземця через борг в $120 тисяч
19 березня 2025, 13:56
На Житомирщині 30-річний чоловік зберігав вдома бойову зброю та набої
19 березня 2025, 13:55
Велика Британія готується відправити спецпризначенців в Україну
19 березня 2025, 13:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »