Військова допомога від Німеччини: Україна отримає 3 млрд євро

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Уряд Німеччини погодився виділити Україні цього року додатково 3 млрд євро на військову допомогу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, канцлер Олаф Шольц, який готується скласти свої повноваження, раніше наполягав на тому, щоб пом'якшення правил запозичень стало ключовою передумовою для надання додаткової підтримки Україні.

Міністр фінансів Йорг Кукіс повідомив бюджетний комітет парламенту, що всі необхідні умови для схвалення нових фінансових зобов'зань виконано.

Згідно з офіційним листом, міністерство погодилося виділити додаткові кошти в розмірі 2,547 мільярда євро цього року. З урахуванням інших джерел, серед яких компенсація з Європейського фонду миру, загальний внесок Німеччини сягне 3 мільярдів євро.

На період із 2026 по 2029 рік Йорг Кукіс планує спрямувати 8,252 мільярда євро на військову допомогу Україні.

Очікується, що бюджетний комітет затвердить виділення цих коштів 20 березня за умови, що верхня палата, Бундесрат, схвалить відповідну конституційну реформу.

Сьогодні 18 березня Бундестаг ухвалив важливі зміни до правил формування бюджету Німеччини. Вони спрямовані на збільшення військових витрат і стимулювання економічного зростання країни.

Нагадаємо, Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить близько 200 млн євро.

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