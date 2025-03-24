08:15  24 марта
На Полтавщине четверо детей избили 10-летнего мальчика
10:59  24 марта
Российский дрон попал в дом известного украинского актера
09:53  24 марта
На Волыни подросток ради развлечения стрелял по собакам из пневматического пистолета
UA | RU
UA | RU
24 марта 2025, 11:57

Коалиция дронов выделила Украине 20 миллионов евро на разведывательные БПЛА

24 марта 2025, 11:57
Читайте також українською мовою
фото: ukrmilitary
Читайте також
українською мовою

Входящие в Коалицию дронов страны направят 20 миллионов евро из общего фонда на закупку тактических разведывательных беспилотников для Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что поставка техники ожидается в течение трех месяцев.

"Благодаря им (ред. дронам) военные могут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность своих подразделений, что важно для успешных боевых действий", – отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Что известно о Коалиции дронов

Коалицию дронов сформировали в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн".

Эту идею предложила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы.

В настоящее время в ней насчитывается 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.

Напомним, правительство Германии согласилось выделить Украине в этом году дополнительно 3 млрд евро на военную помощь.

Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 200 млн. евро.

Читайте также: Сильная армия и оборонные альянсы: что станет гарантией безопасности Украины

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина дроны коалиция дронов Минобороны ВСУ партнеры
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 24 марта
24 марта 2025, 09:00
В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю
24 марта 2025, 06:45
Пограничники показали уничтожение вражеской техники в районе Серебрянского лесничества и Кременной
24 марта 2025, 03:41
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На Закарпатье объявили снеголавинную опасность
24 марта 2025, 12:29
Зеленский подписал закон об увеличении акциза на сигареты
24 марта 2025, 12:13
В Полтаве мужчина побил 11-месячную дочь
24 марта 2025, 12:01
Россияне накрыли из артиллерии село в Херсонской области: погиб мужчина
24 марта 2025, 12:00
Из-за войны в Украине погибли по меньшей мере 604 ребенка
24 марта 2025, 11:45
Не могли открыть дверь: на Волыни спасатели помогли двум пенсионерам
24 марта 2025, 11:36
В Полтаве водитель Mazda сбил 14-летнюю девочку
24 марта 2025, 11:36
Оккупанты нанесли авиаудар по частному сектору в Донецкой области
24 марта 2025, 11:27
Парафраз разговоров с Бушем и Кингом: Путин помолился за Трампа
24 марта 2025, 11:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »