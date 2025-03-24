Коалиция дронов выделила Украине 20 миллионов евро на разведывательные БПЛА

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Входящие в Коалицию дронов страны направят 20 миллионов евро из общего фонда на закупку тактических разведывательных беспилотников для Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что поставка техники ожидается в течение трех месяцев.

"Благодаря им (ред. дронам) военные могут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность своих подразделений, что важно для успешных боевых действий", – отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Что известно о Коалиции дронов

Коалицию дронов сформировали в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн".

Эту идею предложила Латвия. Вместе с Великобританией они координируют работу инициативы.

В настоящее время в ней насчитывается 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.

Напомним, правительство Германии согласилось выделить Украине в этом году дополнительно 3 млрд евро на военную помощь.

Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 200 млн. евро.

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