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21 березня 2025, 17:49

Стало відомо, коли економіка України вийде на довоєнний рівень

21 березня 2025, 17:49
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фото: ілюстративне
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При сучасних темпах економічного зростання на довоєнний рівень економіка України вийде лише до 2034 року

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

На його думку, за наявних тенденцій економічного зростання реальний ВВП України за підсумками 2025 року буде все ще на 20% меншим у порівнянні із 2021 роком. Це якщо брати без урахування територій, які тимчасово окуповані або на яких ведуться бойові дії.

"За цьогорічних темпів економічного зростання ми досягнемо довоєнного рівня ВВП у реальному вимірі у 2034 році. Безпекові ризики були і залишатимуться головним стримуючим чинником розвитку. У цьому контексті у ході мирних перемовин нам дійсно важливо отримати надійні як безпекові, так і економічні гарантії післявоєнного розвитку", — написав Гетманцев.

Раніше МВФ погіршив прогноз з економіки України на 2025 рік.

Нагадаємо, в Україні хочуть знизити мобілізаційний вік з 60 до 55 років.

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