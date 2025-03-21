Стало известно, когда экономика Украины выйдет на довоенный уровень

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При современных темпах экономического роста на довоенный уровень экономика Украины выйдет только к 2034 году

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По его мнению, при существующих тенденциях экономического роста реальный ВВП Украины по итогам 2025 года будет все еще на 20% меньше по сравнению с 2021 годом. Это если брать без учета временно оккупированных территорий или на которых ведутся боевые действия.

"При нынешних темпах экономического роста мы достигнем довоенного уровня ВВП в реальном измерении в 2034 году. риски безопасности были и будут оставаться главным сдерживающим фактором развития. В этом контексте в ходе мирных переговоров нам действительно важно получить надежные как безопасные, так и экономические гарантии послевоенного развития", — написал Гетманцев.

Ранее МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2025 год.

Напомним, в Украине хотят снизить мобилизационный возраст с 60 до 55 лет.