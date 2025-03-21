В Україні хочуть знизити мобілізаційний вік з 60 до 55 років
Народні депутати обговорюють законопроєкт про зниження віку для мобілізації з 60 до 55 років. Це рішення пов'язане із запитами Генерального штабу ЗСУ та підтримкою суспільства
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Діалог".
Законопроєкт №12222, зареєстрували у парламенті наприкінці минулого року.
Такий крок пояснюється тим, що середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 63 роки, а також залучення молодих людей для участі у військових операціях, зазначають автори документа.
Водночас у Генштабі зазначають, що залучення чоловіків старше 55 років до армії все ж таки може виявитися корисним для виконання певних завдань.
Поки що документ перебуває на розгляді, і остаточне рішення про його ухвалення очікується найближчим часом.
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