В Україні хочуть знизити мобілізаційний вік з 60 до 55 років

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Народні депутати обговорюють законопроєкт про зниження віку для мобілізації з 60 до 55 років. Це рішення пов'язане із запитами Генерального штабу ЗСУ та підтримкою суспільства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Діалог".

Законопроєкт №12222, зареєстрували у парламенті наприкінці минулого року.

Такий крок пояснюється тим, що середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 63 роки, а також залучення молодих людей для участі у військових операціях, зазначають автори документа.

Водночас у Генштабі зазначають, що залучення чоловіків старше 55 років до армії все ж таки може виявитися корисним для виконання певних завдань.

Поки що документ перебуває на розгляді, і остаточне рішення про його ухвалення очікується найближчим часом.

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