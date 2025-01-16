Екскомбриг ТрО організував бойові виплати своїй дружині, яка сиділа на кінній фермі та пішла в СЗЧ

фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад тероборони та трьом його підлеглим, які допомогли дружині комбрига отримати понад 900 тисяч гривень бойових виплат. Жінка взагалі не була на фронті, а згодом пішла в СЗЧ, поїхавши до Польщі

Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує RegioNews.

Справа перебуває на контролі Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, наприкінці липня 2023 року командир влаштував свою дружину на посаду стрільця у підпорядковану йому бригаду. Щоб приховати сімейний зв’язок, подружжя формально розлучилося, але продовжувало жити разом.

Для організації підвищених виплат посадовець залучив двох підлеглих – командирів підрозділів. Вони складали неправдиві документи, в яких зазначалося, що жінка нібито брала участь у бойових діях на лінії зіткнення.

За цей час дружина екскомбрига перебувала поруч із чоловіком і займалася конярством на фермі. Також відомо, що вона самовільно залишила військову частину та провела два тижні в Польщі.

З липня 2023 року по квітень 2024 року зловмисниця незаконно отримала понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди.

"Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, чоловікам і ще одному військовослужбовцю інкримінують службове підроблення, а жінці – самовільне залишення військової частини.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полковник медслужби оформив 1 млн грн "бойових" виплат своїй дружині, яка сиділа вдома з дитиною.