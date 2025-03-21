На Хмельниччині священника УПЦ МП відправили за ґрати за підтримку агресії РФ
Священника УПЦ МП засудили за виправдовування збройної агресії РФ проти України та розпалювання релігійної ненависті
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Славутський міськрайонний суд призначив настоятелю храму Шепетівської єпархії УПЦ МП, якого правоохоронці викрили у квітні минулого року, покарання в 4 роки в'язниці.
Нагадаємо, в одній із заборонених в Україні соцмереж протоієрей публікував дописи, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян через їхні релігійні переконання.
Крім того, священник виправдовував російську збройну агресію проти України та підкріплював свої твердження фотографіями та відео з ворожих інтернет-ресурсів.
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