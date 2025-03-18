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18 березня 2025, 05:34

Хабар за зняття з обліку: на Сумщині затримали працівника ТЦК

18 березня 2025, 05:34
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фото: поліція
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Працівник одного з РТЦК та СП на Сумщині вимагав хабар за виключення чоловіка з реєстру ухильників від військової служби

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У листопаді 2024 року громадянин дізнався, що його внесли до реєстру ухильників від призову. Щоб вирішити це, він звернувся до працівника РТЦК та СП, який запропонував виключити його з обліку за 600 доларів.

Згодом службовець запропонував ще одну "послугу" – виготовити військово-обліковий документ для бронювання від мобілізації без проходження медкомісії та інших процедур. За це вимагав ще 800 доларів.

Під час передачі другої частини хабаря поліцейські затримали фігуранта. Йому оголосили підозру.

Правоохоронці продовжують розслідування з метою встановлення інших причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі військовий "штампував" за 16 тисяч доларів фіктивні діагнози з психіатричної лікарні.

Сумська область ТЦК хабар затримання
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