Намагався підкупити прикордонника, аби виїхати до ЄС: на Закарпатті затримали чоловіка
Прикордонники спільно із правоохоронцями затримали організатора злочинної схеми, який намагався підкупити співробітника Чопського загону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
Фігурант кримінального провадження обіцяв військовослужбовцю грошову винагороду у розмірі від 2000 до 3000 доларів США за кожну оборудку, якщо той забезпечить "коридор" у пункті пропуску "Ужгород".
Порушника затримали на одній з вулиць міста Ужгород під час спроби надання неправомірної пропозиції у розмірі 2500 доларів США.
Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили угруповання, яке за 6000 доларів переправляло осіб через кордон.
На Закарпатті судитимуть організатора незаконного переправлення осіб через кордонВсі новини »
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