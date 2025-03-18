Намагався підкупити прикордонника, аби виїхати до ЄС: на Закарпатті затримали чоловіка

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Фігурант кримінального провадження обіцяв військовослужбовцю грошову винагороду у розмірі від 2000 до 3000 доларів США за кожну оборудку, якщо той забезпечить "коридор" у пункті пропуску "Ужгород".

Порушника затримали на одній з вулиць міста Ужгород під час спроби надання неправомірної пропозиції у розмірі 2500 доларів США.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили угруповання, яке за 6000 доларів переправляло осіб через кордон.