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20 березня 2025, 11:18

На Львівщині інспекторка митниці за 3000 доларів власним авто вивезла до Польщі чотирьох чоловіків призовного віку

20 березня 2025, 11:18
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Держмитслужби та у межах міжнародної правової співпраці повідомили про підозру інспекторці одного з постів Львівської митниці, яка організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як стало відомо, восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску "Краківець-Корчова". Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира. Завдяки знанню процедур перевірки жінці вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон.

За такою ж схемою вона переправила ще трьох військовозобов’язаних.

Відомо, що один із клієнтів заплатив за перевезення 3000 доларів США.

Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1-3 ст. 332 КК України). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині 44-річного чоловіка засудили за ухилення від мобілізації.

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