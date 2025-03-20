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20 марта 2025, 17:59

Пограничники ликвидировали масштабный канал незаконной поставки в Украину психотропов на сумму более 20 млн грн

20 марта 2025, 17:59
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фото: ГПСУ
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Во время масштабной спецоперации правоохранители обезвредили преступную группу, члены которой организовали незаконную поставку из Польши в Украину веществ, содержащих психотроп Тетрагидроканабинол (TGK), запрещенным в обращении на территории нашей страны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

По словам экспертов, эти вещества использовались для изготовления курительных приборов с раствором изолированного каннабидиола. Готовая продукция сбывалась через сеть магазинов, АЗС, торговых точек, интернет ресурсов и других распространителей.

Во время проведения комплекса мероприятий по данному уголовному производству правоохранители задокументировали преступную деятельность 13 фигурантов. На основе собранных доказательств одновременно проведено 88 обысков на территории Киева, Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Житомирской областей.

Правоохранители обнаружили специальное оборудование и более 11,3 тыс. диетических добавок на сумму более 20 млн. грн.

Напомним, Львовщине инспектор таможни за 3000 долларов собственным авто вывезла в Польшу четырех мужчин призывного возраста.

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