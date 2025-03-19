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19 березня 2025, 18:59

В Україні кожне друге медіа може закритися через скорочення програм підтримки США

19 березня 2025, 18:59
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фото: ілюстративне
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Уже в 2025 році через припинення Сполученими Штатами Америки грантової підтримки для різноманітних програм більше половини незалежних українських медіа можуть припинити свою діяльність. В окремих випадках йдеться про 70% регіональних медіавидань

Про це повідомив очільник Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв під час Першої додаткової наради ОБСЄ з людського виміру, що присвячена ролі медіа в умовах конфліктів і гуманітарних криз, із посиланням на пресслужбу апарату українського парламенту.

За його словами, 51% незалежних українських медіа можуть припинити свою діяльність вже цьогоріч.

"Серед них від 51% до 70% — це регіональні медіа, тобто ми можемо втратити майже всі регіональні медіа в Україні", - наголосив Потураєв.

При цьому він зауважив, що РФ та КНР фінансування своїх медіаресурсів та іноземних пропагандистських медіа не скорочують і не мають намірів цього робити.

Потураєв вважає, що скорочення фінансування українських і проукраїнських медіа призведе до засилля російської пропаганди та дезінформації в інформаційному просторі України.

Щоб запобігти цьому народний депутат закликав терміново створити міжнародний фонд для підтримки незалежних медіавидань.

"Потрібні довгострокові фінансові механізми, а не короткострокові гранти. Пропаганда не зупиняється. І правда теж не повинна зупинятись", — наголосив парламентар.

Раніше у Національній спілці журналістів України заявили, що ситуація з фінансуванням USAID глибоко тривожна для українського медіасектору. Там зазначили, що чимало українських медіа та журналістів отримували життєво важливу підтримку через американські програми допомоги.

Як відомо, на початку березня поточного року державний секретар США Марко Рубіо оголосив про офіційне скорочення 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). За словами дипломата, інші 18% програм, а їх близько тисячі, планують передати під управління Державного департаменту.

Зазначимо, наприкінці січня, у день своєї інавгурації, президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм іноземної допомоги США на 90 днів. На думку америкснького президента, це необхідно для оцінювання відповідності національним інтересам і цілям зовнішньої політики США. Втім, пізніше американці тимчасово розморозили фінансування гуманітарних програм, зокрема ті, які забезпечують ліками, медичними послугами, харчами, притулком та засобами для існування.

Нагадаємо, в Офісі президента виступили із заявою щодо замороження грантів від USAID.

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