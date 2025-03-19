В Украине каждое второе медиа может закрыться из-за сокращения программ поддержки США

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Уже в 2025 году из-за прекращения Соединенными Штатами Америки грантовой поддержки для различных программ более половины независимых украинских медиа могут прекратить свою деятельность. В отдельных случаях речь идет о 70% региональных медиа-изданий.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев во время Первого дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению, посвященного роли медиа в условиях конфликтов и гуманитарных кризисов, со ссылкой на прессслужбу аппарата украинского парламента.

По его словам, 51% независимых украинских медиа могут прекратить свою деятельность в этом году.

"Среди от 51% до 70% — это региональные медиа, то есть мы можем потерять почти все региональные медиа в Украине", - подчеркнул Потураев.

При этом он отметил, что РФ и КНР финансирование своих медиаресурсов и иностранных пропагандистских медиа не сокращают и не намерены этого делать.

Потураев считает, что сокращение финансирования украинских и проукраинских медиа приведет к засилью российской пропаганды и дезинформации в информационном пространстве Украины.

Чтобы предотвратить это, народный депутат призвал срочно создать международный фонд для поддержки независимых медиаизданий.

"Нужны долгосрочные финансовые механизмы, а не краткосрочные гранты. Пропаганда не останавливается. И правда, тоже не должна останавливаться", — подчеркнул парламентарий.

Ранее в Национальном союзе журналистов Украины заявили, что ситуация с финансированием USAID глубоко тревожна для украинского медиасектора. Там отметили, что многие украинские медиа и журналисты получали жизненно важную поддержку через американские программы помощи.

Как известно, в начале марта текущего года государственный секретарь США Марк Рубио объявил об официальном сокращении 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID). По словам дипломата, остальные 18% программ, а их около тысячи, планируют передать в управление Государственного департамента.

Отметим, что в конце января, в день своей инаугурации, президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ иностранной помощи США на 90 дней. По мнению американского президента, это необходимо для оценки соответствия национальным интересам и целям внешней политики США. Впрочем, позже американцы временно разморозили финансирование гуманитарных программ, в том числе те, которые обеспечивают лекарствами, медицинскими услугами, продуктами питания, приютом и средствами к существованию.

Напомним, в Офисе президента выступили с заявлением о заморозке грантов от USAID.