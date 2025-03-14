Прикордонники завдали удару по техніці та позиціях окупантів на Харківщині
Аеророзвідники ДПСУ продовжують виконувати бойові завдання проти окупаційних військ
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Нещодавно бійці підрозділу за допомогою FPV-дронів знищили три одиниці ворожого транспорту, антену зв’язку, а також завдали ударів по двох позиціях загарбників.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили російську тяжку вогнеметну систему "Солнцепек" в Харківській області.
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