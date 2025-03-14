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14 березня 2025, 06:29

Прикордонники завдали удару по техніці та позиціях окупантів на Харківщині

14 березня 2025, 06:29
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фото: ДПСУ
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Аеророзвідники ДПСУ продовжують виконувати бойові завдання проти окупаційних військ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Нещодавно бійці підрозділу за допомогою FPV-дронів знищили три одиниці ворожого транспорту, антену зв’язку, а також завдали ударів по двох позиціях загарбників.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили російську тяжку вогнеметну систему "Солнцепек" в Харківській області.

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