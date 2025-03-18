На Юге пограничники ликвидировали группу оккупантов
Бойцы Одесского пограничного отряда нейтрализовали с помощью БпЛА группу россиян на Юге Украины
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"За нарушение правил пребывания в Украине им "выписали билет в один конец" – FPV-дрон отправил захватчиков и их боевые позиции в небытие", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях пограничники нанесли удар по технике и позициям оккупантов в Харьковской области.
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