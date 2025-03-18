На Юге пограничники ликвидировали группу оккупантов

фото: ГПСУ

Бойцы Одесского пограничного отряда нейтрализовали с помощью БпЛА группу россиян на Юге Украины

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"За нарушение правил пребывания в Украине им "выписали билет в один конец" – FPV-дрон отправил захватчиков и их боевые позиции в небытие", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях пограничники нанесли удар по технике и позициям оккупантов в Харьковской области.