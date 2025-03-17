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17 березня 2025, 20:59

В Україні створили дрон з дальністю дії 3000 км

17 березня 2025, 20:59
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фото: ілюстративне
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Український далекобійний дрон пройшов випробування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Телеграм-канал Президента України - Володимира Зеленського.

"Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше – це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що український дрон на 3000 кілометрів пройшов випробування.

"Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави", - написав президент.

Зеленський додав, що потрібно виробляти більше ракет та більше дронів.

Нагадаємо, Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ.

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