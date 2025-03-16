Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ

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У неділю, 16 березня, новим начальником Генерального штабу Збройних сил України призначили генерал-майора Андрія Гнатова. Він змінив на цій посаді генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича

Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому Офісом Президента України, передає RegioNews.

У Генеральному штабі зазначили, що генерал-майора, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ, призначили на цю посаду з метою покращення якості управління військами.

"Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", – додали в Генштабі.

Водночас генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, якого змінив Гнатов, продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 27 лютого генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.