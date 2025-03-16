Українські дронарі знищили позиції та склади БК окупантів біля Куп’янська
Бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали нищівних ударів по позиціях окупантів на Куп’янському напрямку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Захисники уразили ворожий автотранспорт, інженерну техніку, ліквідували особовий склад загарбників. Також наші дронарі спалили позиції та склади БК росіян.
"Коли за справу береться "Фенікс", земля палає під ногами ворога. Наші FPV перетворюють ворожі авто на брухт, скиди з "Мавіків" роблять із загарбників добриво, а "Вампіри" спалюють позиції та склади окупантів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники завдали удару по техніці та позиціях окупантів на Харківщині.
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