За добу ЗСУ ліквідували 1400 окупантів, знищили 10 танків, системи ППО та РСЗВ
Протягом минулої доби, 15 березня, Сили оборони України знищили 1 400 російських загарбників, 10 танків, одну систему ППО, дві РСЗВ, 20 бойових броньованих машин, 78 артсистем ворога та 180 БпЛА оперативно-тактичного рівня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 894 тисячі військових.
Нагадаємо, у ніч на 16 березня російська армія запустила по Україні 90 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 47 дронів, ще 33 — локаційно втрачені.
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